Исправление драйвера AMD Linux RADV Vulkan от инженера Valve увеличило производительность демонстрационного приложения FSR2 на 228%

Два года назад в сообщении об ошибке было указано, что драйвер RADV (Radeon Video) графической библиотеки Mesa с открытым исходным кодом для Linux для графических процессоров AMD архитектуры RDNA и GCN имел «значительно меньшую» производительность, чем драйвер AMDGPU-PRO в приложении AMD FSR2.
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