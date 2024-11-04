Исправление драйвера AMD Linux RADV Vulkan от инженера Valve увеличило производительность демонстрационного приложения FSR2 на 228%

Два года назад в сообщении об ошибке было указано, что драйвер RADV (Radeon Video) графической библиотеки Mesa с открытым исходным кодом для Linux для графических процессоров AMD архитектуры RDNA и GCN имел «значительно меньшую» производительность, чем драйвер AMDGPU-PRO в приложении AMD FSR2.