10 малоизвестных фактов о великом завоевателе Чингисхане

Чингисхан уничтожил десятую часть челоечества./ фото: listverse.com В течение 30 лет монгольская орда под предводительством Чингисхана прошла по всей Азии, убив одну десятую часть всех людей на Земле и завоевав почти четверть земли.
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