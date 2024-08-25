10 малоизвестных фактов о великом завоевателе Чингисхане

С нами не соскучишься!

Чингисхан уничтожил десятую часть челоечества./ фото: listverse.com В течение 30 лет монгольская орда под предводительством Чингисхана прошла по всей Азии, убив одну десятую часть всех людей на Земле и завоевав почти четверть земли.