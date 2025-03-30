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Царьград

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Украинский солдат сбежал на велосипеде при наступлении российских войск

Украинский солдат сбежал на велосипеде при наступлении российских войск

Жительница Новооленовки (ДНР) рассказала об украинском солдате, который, захватив её в заложники, сбежал на детском велосипеде при приближении российских войск.

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