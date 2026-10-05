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«Металлург» проиграл «Адмиралу» (2:5). Вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков выиграл дебютный матч в КХЛ, отразив 36 из 38 бросков

«Металлург» уступил «Адмиралу» (2:5) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ . В составе « Адмирала » дебютный матч в лиге провел 24-летний казахстанский вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков.

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