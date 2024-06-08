Георгий Горшков, ВТБ: «Маркетплейсы и платежи — это брак по расчету»

За несколько коротких лет многие маркетплейсы не только проникли почти в каждый российский дом и набрали многомиллиардный товароборот, но и предложили клиентам платформы для платежей прямо в рамках площадки, конкурируя на этом поле с традиционными банками.
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