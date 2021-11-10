Комсомольская правда

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Две большие группы мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Две большие группы мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Мы собрали самые главные новости к утру 10 ноября 2021 года. Этой ночью польские СМИ со ссылкой на пограничную охрану в городе Белосток сообщили, что большому числу нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши из Белоруссии.

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