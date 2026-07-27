На Балтике и в Ла-Манше могут развернуться ожесточённые морские бои – Бортник

Новый санкционный виток подразумевает не только задержание, но и откровенный грабёж грузов «теневого флота», а потому противостояние усилится – поскольку для европейцев это уже будет вопрос не только политический, но и хорошей наживы.
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