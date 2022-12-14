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Что положить в домашнюю аптечку, чтобы быть готовым ко всему

Что положить в домашнюю аптечку, чтобы быть готовым ко всему

Перевязочные и расходные материалы Это всё, что может потребоваться при порезах, мозолях, ожогах и других подобных травмах: пластыри разных размеров; бинт; маленькие, средние и большие стерильные марлевые салфетки; жгут для остановки кровотечения; антисептик для промывания ран; стерильный физиологический раствор; антисептик для промывания глаз; анилиновые красители (бриллиантовый зелёный, метиленовый синий, фукорцин); спиртовые салфетки; санитайзер для рук; эластичный бинт на случай растяжений или ушибов; вата; стерильные иглы; шприцы разных объёмов; резиновые перчатки; мазь с антибиотиком; заживляющая мазь; мазь с гепарином от синяков; препараты пантотеновой кислоты в спрее от ожогов; противоожоговые салфетки; охлаждающие пакеты (или гелевые подушки для охлаждения, но их нужно хранить в морозилке); антисептические повязки; жидкий пластырь.

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