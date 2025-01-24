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Петербургский дневник

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Ветеринар объяснила, какой корм выбрать для домашнего питомца

Ветеринар объяснила, какой корм выбрать для домашнего питомца

Это имеет огромное значение для здоровья животных Выбор корма для домашних животных имеет большое значение для их здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik ветеринарный врач, диетолог Любовь Корочева.

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