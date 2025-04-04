Зеленский связал поездку Дмитриева в США с попыткой вывести замороженные активы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель президента России Владимира Путина и и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время поездки в США и Европу пытался договориться о выводе замороженных российских активов на сумму $300 млрд.