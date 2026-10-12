ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 7 октября 2026 года сообщило, что в рамках гособоронзаказа изготовило и передало Министерству обороны Российской Федерации очередную партию истребителей-бомбардировщиков, то есть фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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