ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 7 октября 2026 года сообщило, что в рамках гособоронзаказа изготовило и передало Министерству обороны Российской Федерации очередную партию истребителей-бомбардировщиков, то есть фронтовых бомбардировщиков Су-34.