NAS100 USD NQ1! NASDAQ 2022 FEB 21 week E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:NQ1! paradox677 NAS100 USD NQ1! NASDAQ 2022 FEB 21 week Short preference worked wonderfully last week for the confluence of boundary + trend line short (Scenario a + b).