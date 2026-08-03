"Твою мать. Люди!": Что так вывело из себя Виктора Баранца? Как сказал военный обозреватель, некоторые граждане с четырьмя высшими образованиями до сих пор не знают, кто освобождал русские земли, и считают, что Россия - это захватчик.
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