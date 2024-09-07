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«ФБР с намеком оставило у меня на столе пистолет»: Политолог Дмитрий Саймс заявил об угрозах от руководства США

«ФБР с намеком оставило у меня на столе пистолет»: Политолог Дмитрий Саймс заявил об угрозах от руководства США

Политолога Дмитрия Саймса и его жену преследуют в США. GLOBAL LOOK PRESS1,4K прочтений Вчера Минюст США обвинил известного политолога Дмитрия Саймса и его жену Анастасию в нарушении режима санкций «в интересах Первого канала».

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