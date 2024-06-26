Вступление в ЕС потребует внести 20 000 изменений в правовую систему Украины

Global look press/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov Перед вступлением в Евросоюз в правовую систему Украины должны быть внедрены свыше 20 000 европейских стандартов, заявила во вторник, 25 июня, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.