Вступление в ЕС потребует внести 20 000 изменений в правовую систему Украины

Global look press/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov Перед вступлением в Евросоюз в правовую систему Украины должны быть внедрены свыше 20 000 европейских стандартов, заявила во вторник, 25 июня, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии