Подполковник Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины безуспешно предпринимают штурмовые действия на Купянском направлении. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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