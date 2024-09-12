Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Польский министр подтвердил причастность США к подрыву «Северных потоков»

Польский министр подтвердил причастность США к подрыву «Северных потоков»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский расплылся в улыбке и показал два больших пальца, когда российские пранкеры, позвонившие ему от имени Петра Порошенко, спросили его про подрыв газопроводов «Северный поток».

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