Об этом не говорят Эта позиция, пожалуй, хуже страусиной. Как есть. Страуса можно хотя бы назвать "плохо соображающим" созданием.
В Госдуме России считают, что "было бы хорошо прекратить в обществе дискуссию по запрету никабов"
Комментарии
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Сергей Федоров
Я что то не понял кто перевел в разряд религиозной одежды никаб защищающий от песка в пустыне?А противогаз простите скоро религиозной одеждой признают?
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14 час.
Ирина
Мустафa Кемаль, известный как Ататюрк, первый президент Турции с 1923 по 1938, нашел правильный способ заткнуть фундаменталистaм того времени рот., издав простой закон с немедленным эффектом: все турецкие женщины имеют право одеваться так, как они хотят. Тем не менее, все проститутки должны носить паранджу. На следующий день паранджи в Турции больше не видели. И это еще в силе! «Когда Иуда увидел ее, он принял ее за блудницу, потому что у нее было закрыто лицо.» (Быт.38:15)
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14 час.
Дима Качусов
Так обсуждать нечего, нельзя носить!
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13 час.
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