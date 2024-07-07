В Госдуме России считают, что "было бы хорошо прекратить в обществе дискуссию по запрету никабов"

Ирина

Мустафa Кемаль, известный как Ататюрк, первый президент Турции с 1923 по 1938, нашел правильный способ заткнуть фундаменталистaм того времени рот., издав простой закон с немедленным эффектом: все турецкие женщины имеют право одеваться так, как они хотят. Тем не менее, все проститутки должны носить паранджу. На следующий день паранджи в Турции больше не видели. И это еще в силе! «Когда Иуда увидел ее, он принял ее за блудницу, потому что у нее было закрыто лицо.» (Быт.38:15)