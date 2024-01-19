Эксперты: в 2024 году газовых спекулянтов ждет разочарование

Ушедший 2023-й стал настоящим годом чудес для быстрорастущего сектора мировой отрасли СПГ. Даже несмотря на то, что цены быстро снижались после кризисного 2022 года, за счет рекордного увеличения поставок трейдеры СПГ получили сверхприбыли.
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