Российские военные отбили пять атак ВСУ под Курдюмовкой

Армия России отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов донецкого направления. Украинские боевики потеряли на этом участке более 500 военных, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
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