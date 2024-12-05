Исследование огромной галактики и строительства межпланетных баз в трейлер...

Исследование огромной галактики и строительства межпланетных баз в трейлере онлайн-игры SpaceCraftРазработчик Shiro Games, известный по играм Northgard, Wartales и Dune: Spice Wars, анонсировал свою новую онлайн-игру – SpaceCraft, которая выйдет в раннем доступе на ПК через Steam в 2025 году.