Как в Москве. Алтай вновь оказался в конце рейтинга регионов по расходам на ЖКУ

В крае оплата жилищно-коммунальных услуг составляет 10,7% в доле расходов, в Республике Алтай — 11,9%, а в столице России — 10,5% Алтайский край занял 65-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой низкой долей затрат на ЖКУ, а Республика Алтай — 81-е, сообщает РИА Новости.