Член ВГА Запорожской области Рогов: власти области могут обратиться к России за консультациями по подготовке к референдуму

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что область может обратиться к российской стороне за консультациями по подготовке к референдуму по вхождению Запорожской области в состав России.
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что область может обратиться к российской стороне за консультациями по подготовке к референдуму по вхождению Запорожской области в состав России.
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