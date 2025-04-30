Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС

Германия, Венгрия, Польша и еще девять стран Евросоюза (ЕС) направили запрос в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой предоставить бюджетные послабления в рамках новой оборонной стратегии по увеличению оборонных расходов.
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