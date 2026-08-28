ЭСК: арбитр Сухой верно засчитал гол «Балтики» в ворота «Рубина»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС приняла решение, что главный судья матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин» (1:1) Алексей Сухой верно засчитал гол калининградской команды.
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