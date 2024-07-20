Зеленский рассказал, о чем договорился по телефону с Трампом

фото: По итогам разговора с Зеленским Трамп анонсировал «сделку». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам телефонных переговоров с бывшим президентом США и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом они достигли договоренности последующего обсуждения при личной встрече того, «какие шаги могут сделать мир честным».