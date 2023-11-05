Самые дорогие блюда мира

Из этого выпуска вы узнаете о продуктах и блюдах, которые даже знаменитостям не всегда по карману. Знаете ли вы, что входит в состав самых дорогих в мире пельменей? Известно ли вам, как выращивают самую дорогую на планете картошку? Вот список продуктов, которые и богачи не каждый день могут себе позволить.