Самые дорогие блюда мира

Из этого выпуска вы узнаете о продуктах и блюдах, которые даже знаменитостям не всегда по карману. Знаете ли вы, что входит в состав самых дорогих в мире пельменей? Известно ли вам, как выращивают самую дорогую на планете картошку? Вот список продуктов, которые и богачи не каждый день могут себе позволить.
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