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СахПресс

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Жительницу Сахалина осудили за долг по алиментам в 257 тысяч рублей

Жительницу Сахалина осудили за долг по алиментам в 257 тысяч рублей

Смирныховский районный суд вынес приговор местной жительнице за неуплату алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей.

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