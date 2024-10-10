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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 900 очков в НХЛ за 792 игры. Только Макдэвид, Кросби, Малкин и Овечкин были быстрее среди действующих игроков

Нападающий «Колорадо» сделал 2 передачи в игре регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:8). Теперь на счету Нэтана Маккиннона 901 (335+566) балл в 792 играх в лиге.

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