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Baza: в Казани дрон врезался в многоэтажный дом

Baza: в Казани дрон врезался в многоэтажный дом

Утром в субботу дрон врезался в многоэтажный дом в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, беспилотник попал в один из верхних этажей ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе.

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