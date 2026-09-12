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Царьград

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Джон Малкович получил Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале

Джон Малкович получил Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале

Американский актёр Джон Малкович получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на 83-м Венецианском кинофестивале.

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