МИГРАНТЫ ВЫХОДЯТ НА ОХОТУ: БОЙЦОВСКИЕ КЛУБЫ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ ПОДНИМУТ БУНТ В РОССИИ

Anlrey Boracow

Если бы наше МВД работало хотя бы на троечку в интересах народа и государства Российского, то такой бы вакханалии не было. Почему этого нет? А в отношении мигрантов необходимо принимать срочные меры. Первое, что надо сделать, это принять хотя бы Указы Президента и Постановления Правительства РФ регулирующие правила пребывания мигрантов в РФ и полномочия правоохранительных органов и органов безопасности РФ в отношении мигрантов. Мигранты должны проживать в лагерях, они не имеют права ни на что, кроме как работать и выполнять то, что от них требуют власти РФ. В отношении мигрантов должно быть разрешено применение оружия на поражение даже при подозрении в совершении ими правонарушений. Они не граждане РФ, их гарантии, права и свободы в РФ не касаются.