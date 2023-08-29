ФОТО: СОФЬЯ САНДУРСКАЯ / АГН "МОСКВА" ЕГОР КУЧЕР Рост мигрантской преступности в России – это не категория, требующая доказательств, а неопровержимый факт.
МИГРАНТЫ ВЫХОДЯТ НА ОХОТУ: БОЙЦОВСКИЕ КЛУБЫ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ ПОДНИМУТ БУНТ В РОССИИ
Комментарии
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Пилипченко Владимир
Хреновенько.
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7 час.
Anlrey Boracow
Если бы наше МВД работало хотя бы на троечку в интересах народа и государства Российского, то такой бы вакханалии не было. Почему этого нет? А в отношении мигрантов необходимо принимать срочные меры. Первое, что надо сделать, это принять хотя бы Указы Президента и Постановления Правительства РФ регулирующие правила пребывания мигрантов в РФ и полномочия правоохранительных органов и органов безопасности РФ в отношении мигрантов. Мигранты должны проживать в лагерях, они не имеют права ни на что, кроме как работать и выполнять то, что от них требуют власти РФ. В отношении мигрантов должно быть разрешено применение оружия на поражение даже при подозрении в совершении ими правонарушений. Они не граждане РФ, их гарантии, права и свободы в РФ не касаются.
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4 час.
AB
Anlrey Boracow
Так же находящиеся на территории РФ мигранты обязаны (это должно быть и в Указах и в Постановлениях) соблюдать режим, специально для них установленный, запрет в ночное время(после 22.00 и до 07.30), без особого разрешения(письменного) находится где-либо за пределами мест проживания - спец.лагерей. Медицина, образование, социальные службы - для мигрантов должны быть платными. Если мигрант имеет желание получить паспорт гражданина РФ, то он обязан в совершенстве знать русский язык, историю, литературу, основы права РФ, так же обязательно воинский учет и служба в ВС РФ не менее 2-х календарных лет, куда РФ пошлет. За любое нарушение, даже не значительное - лишение гражданства и депортация из РФ. Так же необходимо создать структуру в МВД типа особых отделов, для жесточайшего контроля за сотрудниками, эта структура должна подчиняться Совету Безопасности РФ и Президенту. Иначе будет все или плохо или очень плохо.
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4 час.
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