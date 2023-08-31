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Каноистка Ромасенко о недопуске к ЧМ: «Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать. Но потом подумала, что с нами там могло случиться всякое»

С 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге проходил ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Россияне не выступали на этом турнире, который был отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже – Как вы отреагировали на то, что организаторы чемпионата мира не допустили российских гребцов? – Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать в чемпионате мира.

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