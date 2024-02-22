Юнармейцы из Молжаниновского приняли торжественную клятву в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе прошёл Единый день принятия юнармейской клятвы. В торжественной церемонии приняли участие шестеро учеников 4-8 классов из отрядов имени Тимошенко и «Бесстрашные» школы «Перспектива» в Молжаниновском.
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