Юнармейцы из Молжаниновского приняли торжественную клятву в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе прошёл Единый день принятия юнармейской клятвы. В торжественной церемонии приняли участие шестеро учеников 4-8 классов из отрядов имени Тимошенко и «Бесстрашные» школы «Перспектива» в Молжаниновском.