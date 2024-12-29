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В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов

В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов

Новый постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник — поклонник фашистов. Так о нем высказалась депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен после слов о том, что киевский режим ожидает от Германии финансовой помощи в размере 20 миллионов евро в год.

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