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Татар-информ

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Глава Кайбицкого района пришел на выборы вместе с семьей

Глава Кайбицкого района пришел на выборы вместе с семьей

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин пришел на избирательный участок №1614 в родном селе Берлибаш вместе с семьей, сообщает «Кайбицы-информ».

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