Путин решил провести ребрендинг Единой России с путинской партии жуликов и воров на народную

Алексей МашкаринПолитикаПутин решил провести ребрендинг Единой России с путинской партии жуликов и воров на народную Президент Владимир Путин собирается изменить восприятие «Единой России» с «партии Путина» на «народную партию».Вернуться к статье166НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ТанцюраТеория от практики сильно отличается .Дмитрий ТанцюраВозмём Роскосмос , его тоже народным делать ?Дмитрий ТанцюраТам же запрещено евреев на карабли сажать , они свои ходом должны туда добиратьсяННатальяНе несите, как Песков, пургу, чтобы не сказать злее. Какая народная? Да не примазывайтесь к народу. Не пачкайте его своей законодательной грязью. И вообще, назвать народной? А где в ГД народ? Народ может и числится в составе партии ЕР, только и всего. А что бы находиться в ГД и решать государственные вопросы, это увольте. Причём, из 450 членов ГД с трудом можно наскрести, именно честных народных депутатов, человек пять не больше. Но миллионеры и миллиардеры-депутаты, сминают все их здравые предложения в фарш. Так что не пытайтесь обмануть граждан России, убеждая, что ЕР есть и будет народная. Скорее всего партия ЕР, конечно же случайна, упустила в слове "народная" приставку "анти". Допишите, исправьте ошибку.В этом случае, всё становится логичным и понятным.Серж ПрологовЧисленность Единой России2 около2, 1 миллиона человек. И ВСЕ они жулики и воры?Алексей МашкаринНет конечно. Думаю расклад примерно таков: четверть жулья, четверть приспособленцы и мелкое жулье, остальные, это учителя и врачи, которых вынудили туда вступить.Серж ПрологовНу оставим соответствие числ жизни, пусть будет по-твоему, НО как же вы, твари смеете называть партию в которой более 50% честные, или МИНИМУМ НЕ воры и НЕ жулики ("приспособленец" же-ж НЕ вор и НЕ жулик) "партией жуликов и воров"? Ты понимаешь что за такие вещи ОТВЕЧАТЬ положено? А при Сталине, просто, расстреливали. "Не спрося фамилии". В течении суток с момента вынесения приговора.Алексей МашкаринВот коммунисты придут к власти и будет вам как при Сталине. Трибунал над едросами должен быть за все их реформы и грабеж. А честные там просто трУсы и руки за все антинародные законы дружно поднимали.Серж ПрологовТебе вопрос задан. Сначала ответ, а потом пиздосраньство о том что будет когда вы (МОЖЕТ БЫТЬ!) придете к власти.Людмила МихайловнаА в других партиях 100% порядочные люди? В 1991 не было ЕР, кто же развалил СССР? Во всех партиях есть жулики и воры, карьеристы, и есть порядочные люди. Кстати, я учитель, я не в ЕР, и не знаю ни одного учителя, состоящего в ЕР. Хватит сеять смуту, ваш принцип - баба Яга против.Валентин ЩербаковВ ЕР находятся такие же ненужные и бестолковые члены партии как и у лживых и продажных олигархических коммунистов, для которых страна на последнем месте, главное обогатиться и набить собственные карманы. В кого не покажи пальцем- или вор, или олигарх, или предатель, или убийца.Серж ПрологовНу надо-ж понимать, что ЛЮБАЯ партия власти притягательна для подобной категории лиц. Уж на что КыПыСыСы железобетонным забором была огорожена (и классовая принадлежность, и кандидатский срок, и регулярные чистки...) и все равно выродилась в то, во что выродилась. А ЕР еще "всего -ничего" (возраста), есть еще возможность перенастроить "по-уму, для пользы дела".Татьяна БраунОй сколько у нас тут бело-пушистых-порядочных ангелов! И КАЖДЫЙ знает, как сделать людей счастливыми. ==== А Машкарину, никак, зарплату выдали-говновбросами активизировался.Владислав ВладиславОчередной вброс.GooDwinНет, чёрного кобеля невозможно отмыть до белого. А уж тем более антинародную Единую Россию.Святогор КнязевВброс не вброс..........но отмыть пытаются всеми силами. Не знаю как другие, а я пойду на выборы.Пойду и проголосую за каких-нибудь коммунистов, их там много теперь....только чтобы не отдать голос ЕР. Партия жуликов и воров -вон из власти! Карфаген должен быть разрушен!Комментировать
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