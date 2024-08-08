Ликвидирован командир батальона ВСУ подполковник Олег Пигулевский

Командир стрелкового батальона одной из отдельных механизированных бригад формирований киевского режима подполковник Олег Пигулевский ликвидирован второго августа в населенном пункте Новогродовка на Донецком направлении.
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