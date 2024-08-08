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Ликвидирован командир батальона ВСУ подполковник Олег Пигулевский

Ликвидирован командир батальона ВСУ подполковник Олег Пигулевский

Командир стрелкового батальона одной из отдельных механизированных бригад формирований киевского режима подполковник Олег Пигулевский ликвидирован второго августа в населенном пункте Новогродовка на Донецком направлении.

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