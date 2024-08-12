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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Катерина
    СВО - это  ОТВЕТ  агрессии НАТО.СВО - военная опе...
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СВО - военная операция или гражданская война?

СВО - военная операция или гражданская война?

Наше военно-политическое руководство не устает повторять, что русские и украинцы - это один народ, что мы ведём борьбу не с народом Украины, а с её правителями, незаконно узурпировавшими власть в результате кровавого переворота.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Оскотинивание хохлопидаров началось еще в совке.
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1 час.
ВераВерная
Лимита? Ну вот и сиди тихо, жди молча.
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41 мин.
Катерина
СВО - это  ОТВЕТ  агрессии НАТО.
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1 мин.

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