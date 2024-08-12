СВО - военная операция или гражданская война?

Наше военно-политическое руководство не устает повторять, что русские и украинцы - это один народ, что мы ведём борьбу не с народом Украины, а с её правителями, незаконно узурпировавшими власть в результате кровавого переворота.
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