"Сейчас пытаются убить": Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

Александр Лукашенко сделал громкое заявление в интервью российскому журналисту. Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о попытках физического устранения, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него.
Александр Лукашенко сделал громкое заявление в интервью российскому журналисту. Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о попытках физического устранения, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него.
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