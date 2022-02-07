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"Сейчас пытаются убить": Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

"Сейчас пытаются убить": Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

Александр Лукашенко сделал громкое заявление в интервью российскому журналисту. Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о попытках физического устранения, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него.

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