Представители 32 европейских стран поддержали Международную боксерскую ассоциацию

В ходе очередного конгресса Европейской конфедерации бокса (EUBC), состоявшегося 31 октября в Черногории, более 30 национальных федераций поддержали возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым Международную боксерскую ассоциацию (IBA).
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