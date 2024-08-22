А мы напоминаем, что в Новоаннинском продолжается приём заявок на XIII областной музыкально-поэтический фестиваль «Сентябрина», который состоится 20 сентября.
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А мы напоминаем, что в Новоаннинском продолжается приём заявок на XIII областной музыкально-поэтический фестиваль «Сентябрина», который состоится 20 сентября.