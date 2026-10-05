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Королев расширил компенсацию обучения для многодетных семей

Королев расширил компенсацию обучения для многодетных семей

По инициативе губернатора Виталия Королева многодетные семьи Тверской области могут получить компенсацию за обучение сразу двух детей.

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