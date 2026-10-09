Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Кто-то в офисе воровал ее чай, и тогда она придумала способ разоблачить вора

Кто-то в офисе воровал ее чай, и тогда она придумала способ разоблачить вора

На офисной кухне иногда разворачиваются настоящие детективные истории. Особенно когда кто-то считает общие продукты разрешенными к употреблению, несмотря на чужие имена и предупреждающие записки.

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