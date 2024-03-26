Руководство Boeing уходит в отставку из-за участившихся авиакатастроф

Причинами стали ряд проблем, связанных с безопасностью и качеством лайнеров.Руководство авиационной компании-гиганта Boeing объявило об уходе в отставку после ряда проблем, связанных с безопасностью и качеством лайнеров.
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