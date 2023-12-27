Разведчик «Чалый»: бойцы ВС РФ отбросили минометы ВСУ в тыл под Артемовском

Российским бойцам удалось добиться снижения интенсивности обстрелов со стороны ВСУ в окрестностях Артемовска, отбросив украинских минометчиков в тыл, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Чалый».
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