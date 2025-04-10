В США заявили, что никого не волнуют Украина и сотни тысяч убитых украинцев: главное за сутки

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон проиграл войну против Москвы, президент США рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а в Пентагоне назвали условие военного присутствия Штатов в Европе.