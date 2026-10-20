Прокуратура может потребовать изъять имущество чиновника, происхождение которого не подтверждено, даже спустя 20–30 лет после его приобретения.
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