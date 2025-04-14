Рабочий день женщинам предложили сократить на час для макияжа и встреч с мужчинами

Чтобы было больше времени на выстраивание личной жизни и повышение демографии Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, даже если у них нет детей и семьи, заявил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.
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