Обзор чешской штурмовой винтовки CZ Bren 2 взятой в качестве трофея штурмовиками группировки войск «Центр».
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Обзор чешской штурмовой винтовки CZ Bren 2 взятой в качестве трофея штурмовиками группировки войск «Центр».
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